Juventus trata permanência de Morata como prioridade máxima

Garantir a permanência de Álvaro Morata em Turim é a prioridade da Juventus para a próxima temporada. De acordo com o "La Gazzetta dello Sport", dirigentes da Velha Senhora estudam formas de estender o vínculo do atacante espanhol.

Uma das opções da equipe italiana é tentar renovar o empréstimo com o Atlético de Madrid. A outra, mais provável de ser aceita pelos colchoneros, é acionar a opção de compra de 45 milhões de euros. Apesar dos problemas físicos, Morata marcou 16 gols e deu 11 assistências nos 33 jogos que disputou com a camisa da Juventus na temporada.