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futebol

Juventus trata permanência de Morata como prioridade máxima

Atacante pertence ao Atlético de Madrid e está emprestado com uma cláusula de opção de compra. Ideia é renovar o empréstimo ou adquiri-lo em definitivo...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 10:50

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 10:50
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Garantir a permanência de Álvaro Morata em Turim é a prioridade da Juventus para a próxima temporada. De acordo com o "La Gazzetta dello Sport", dirigentes da Velha Senhora estudam formas de estender o vínculo do atacante espanhol.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Uma das opções da equipe italiana é tentar renovar o empréstimo com o Atlético de Madrid. A outra, mais provável de ser aceita pelos colchoneros, é acionar a opção de compra de 45 milhões de euros. Apesar dos problemas físicos, Morata marcou 16 gols e deu 11 assistências nos 33 jogos que disputou com a camisa da Juventus na temporada.

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