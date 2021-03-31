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futebol

Juventus traça estratégia para contratar Aguero

Velha Senhora quer ser uma das primeiras equipes a apresentar uma proposta e um projeto para o argentino. Aguero está disposto a reduzir seu salário...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 10:45

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 10:45
Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
A Juventus quer ser um dos primeiros clubes a entrar em contato com Aguero, apresentar uma oferta e um projeto em que o argentino tenha protagonismo na Velha Senhora. Segundo o “La Gazzetta dello Sport”, o centroavante do Manchester City estaria disposto a reduzir sensivelmente o atual salário.O camisa nove recebe cerca de 15 milhões de euros (R$ 101 milhões) por temporada e estaria disposto a ganhar cerca de 10 milhões de euros (R$ 67,5 milhões). Nesse sentido, a Juventus também pode se beneficiar por conta de um decreto aprovado pelo Governo Italiano em que irá diminuir a cobrança de imposto sobre profissionais que planejam ficar, no mínimo, dois anos no país.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
No entanto, a Velha Senhora deve se desfazer de Dybala na janela de transferências antes de acertar definitivamente com Aguero para abrir espaço na folha salarial. Além dos italianos, Barcelona e Paris Saint-Germain também são tratados como possíveis destinos para o veterano que irá deixar o Manchester City sem custos.

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