Juventus traça estratégia para contratar Aguero

A Juventus quer ser um dos primeiros clubes a entrar em contato com Aguero, apresentar uma oferta e um projeto em que o argentino tenha protagonismo na Velha Senhora. Segundo o “La Gazzetta dello Sport”, o centroavante do Manchester City estaria disposto a reduzir sensivelmente o atual salário.O camisa nove recebe cerca de 15 milhões de euros (R$ 101 milhões) por temporada e estaria disposto a ganhar cerca de 10 milhões de euros (R$ 67,5 milhões). Nesse sentido, a Juventus também pode se beneficiar por conta de um decreto aprovado pelo Governo Italiano em que irá diminuir a cobrança de imposto sobre profissionais que planejam ficar, no mínimo, dois anos no país.