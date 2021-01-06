Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Juventus tira a invencibilidade do Milan e diminui vantagem de pontos no Campeonato Italiano
futebol

Juventus tira a invencibilidade do Milan e diminui vantagem de pontos no Campeonato Italiano

Fora de casa, Velha Senhora conquistou os três pontos contra uma equipe que ainda não havia perdido na competição. Diferença de pontuação cai para sete...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2021 às 18:39

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 18:39

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O último invicto das principais cinco ligas da Europa caiu. Nesta quarta-feira, o Milan perdeu sua invencibilidade, em casa, para a Juventus. Com gols de Chiesa, duas vezes, e McKennie, a Velha Senhora conquistou os três pontos em uma vitória por 3 a 1. Calabria descontou.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOA Juventus abriu o placar logo aos 18 minutos do primeiro tempo com um lance genial de Dybala. O argentino deu um passe de letra para Chiesa, que avançou e chutou rasteiro, sem chances para Donnarumma.
Aos 41, a igualdade. Rafael Leão invadiu a área e tocou na entrada para Calabria. O lateral chutou no ângulo de Szczesny e saiu para comemorar.
Chiesa e Dybala mostraram que estavam entrosados. Com 16 minutos da segunda etapa, o camisa 10 lançou o italiano na ponta, que cortou para dentro e chutou cruzado para colocar a Velha Senhora na frente novamente.
O placar foi fechado aos 31 e o gol veio do banco de reservas. Kulusevski fez grande jogada na ponta e tocou para McKennie, na pequena área, completar para o fundo das redes.
Com o resultado, a Juventus diminuiu a vantagem do Milan para sete pontos (pode cair para quatro, uma vez que a Velha Senhora tem um jogo a menos). Com a derrota da Inter de Milão, a equipe de Pioli continua na liderança do Italiano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Inflação no ES sobe em março pressionada pelo preço da gasolina
Imagem de destaque
Produção e vendas de motos crescem no primeiro trimestre e batem novo recorde
Imagem de destaque
Vereadora do ES é investigada por tentativa de estelionato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados