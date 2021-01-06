Juventus tira a invencibilidade do Milan e diminui vantagem de pontos no Campeonato Italiano

O último invicto das principais cinco ligas da Europa caiu. Nesta quarta-feira, o Milan perdeu sua invencibilidade, em casa, para a Juventus. Com gols de Chiesa, duas vezes, e McKennie, a Velha Senhora conquistou os três pontos em uma vitória por 3 a 1. Calabria descontou.
A Juventus abriu o placar logo aos 18 minutos do primeiro tempo com um lance genial de Dybala. O argentino deu um passe de letra para Chiesa, que avançou e chutou rasteiro, sem chances para Donnarumma.
Aos 41, a igualdade. Rafael Leão invadiu a área e tocou na entrada para Calabria. O lateral chutou no ângulo de Szczesny e saiu para comemorar.
Chiesa e Dybala mostraram que estavam entrosados. Com 16 minutos da segunda etapa, o camisa 10 lançou o italiano na ponta, que cortou para dentro e chutou cruzado para colocar a Velha Senhora na frente novamente.
O placar foi fechado aos 31 e o gol veio do banco de reservas. Kulusevski fez grande jogada na ponta e tocou para McKennie, na pequena área, completar para o fundo das redes.
Com o resultado, a Juventus diminuiu a vantagem do Milan para sete pontos (pode cair para quatro, uma vez que a Velha Senhora tem um jogo a menos). Com a derrota da Inter de Milão, a equipe de Pioli continua na liderança do Italiano.