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futebol

Juventus terá série original da Amazon Prime Video

"All or nothing" será o nome. Episódios acompanharão a equipe italiana na temporada 20/21 e estreiam este ano...
LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 14:14

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 14:14

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O Amazon Prime Video e Juventus Football Club anunciaram hoje a nova série documental Original Amazon All or Nothing: Juventus, que acompanha a equipe italiana ao longo da atual temporada 2020-21. A produção estreia exclusivamente no serviço de streaming este ano, em mais de 200 países e territórios em todo o mundo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
All or Nothing: Juventus vai conduzir os espectadores em uma jornada pelos bastidores do time de futebol durante uma temporada importante e acompanhar eventos chave, como a chegada do técnico Andrea Pirlo. Além de apresentar cenas no interior do Allianz Stadium e do centro de treinamento da equipe, em Turim, a série abordará, longe do campo, os aspectos únicos da identidade do clube Bianconero (branco e preto), profundamente enraizados na cultura e na história italiana, mas sempre olhando para o futuro. Os episódios vão mostrar em detalhes que, para participar de competições de alto nível, são necessários perseverança, esforço e dedicação, além de oferecer aos fãs um retrato do dia a dia de jogadores, funcionários e dirigentes.- Estamos muito orgulhosos de estar entre os parceiros internacionais da franquia All or Nothing. Este projeto representa outro avanço na constante evolução do clube. A colaboração com o Amazon Prime Video é uma combinação perfeita entre duas marcas de sucesso com alcance global e um desejo contínuo de se desafiar, mudar e criar de um jeito inovador. Estamos ansiosos para mostrar ao mundo o que a marca da Juventus é e o que realmente significa, com a qualidade indiscutível e o toque único da série All or Nothing - disse Giorgio Ricci, diretor da Juventus.
- Estamos animados em começar esta jornada com uma equipe tão prestigiada quanto Juventus e em oferecer ao público italiano e de outros países uma visão extraordinária e inédita sobre um dos times mais queridos do mundo. All or Nothing já é uma franquia definida por sua qualidade de produção excepcional e acesso único. Esta série vai repetir o sucesso das anteriores. Mal podemos esperar para que os membros Prime em todo o mundo conheçam os desafios diários que esse time de campeões enfrenta durante essa temporada épica - acrescenta Nicole Morganti, Head de Conteúdos Originais Amazon na Itália.
A série Original Amazon All or Nothing: Juventus será lançada exclusivamente no Amazon Prime Video em 2021, com produção da Fulwell 73 (Eu Sou Bolt, Sunderland Até Morrer, O Time de 92) e produção executiva de Leo Pearlman e Ben Turner. Richard Cooke é o showrunner. Parte da franquia que inclui All or Nothing: Manchester City e All or Nothing: Tottenham Hotspur, a série integra a lista crescente de conteúdo do Amazon Prime Video, como as séries premiadas e aclamadas pela crítica Jack Ryan, The Boys, Homecoming e The Marvelous Mrs. Maisel disponíveis para membros Prime.

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