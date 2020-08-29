Juventus tenta juntar Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no mesmo time

O que antes era taxado como impossível, hoje é pouco provável. O jornal “As” confirmou uma informação do “L’Equipe” de que a Juventus pediu informações sobre a situação de Lionel Messi. O objetivo do clube italiano é juntar o argentino com Cristiano Ronaldo, os dois maiores jogadores do século.

O Manchester City segue como a equipe favorita para o camisa 10 rumar caso saia do Barcelona, mas os dirigentes da Velha Senhora estão atentos à situação em caso de surgir uma possibilidade favorável. No entanto, a situação do argentino é muito mais complicada do que quando a equipe de Turim contratou o atacante português.A Juventus também negocia com Luis Suárez e as informações indicam que o clube ofereceu um contrato por uma temporada com opção de renovar por outro ano, mas pagando pouco mais da metade do que o uruguaio recebe atualmente na Catalunha. Ao mesmo tempo, a Velha Senhora também conversa com Dzeko, da Roma, e tem os valores acertados com o atleta.