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futebol

Juventus tenta atravessar negociações do Barcelona por Depay

Velha Senhora também deseja contratar o holandês a custo zero, mas preferência do jogador é pelo clube catalão...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 11:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 11:25
Crédito: Damien LG / Lyon
O futuro de Memphis Depay deve mesmo ser longe do Lyon. Após o interesse do Barcelona, a Juventus também quer contar com o jogador, que poderá deixar o clube francês a custo zero, informa o Calciomercato.
A ideia da Velha Senhora é atravessar a negociação do Barcelona. Depay não é unanimidade entre os dirigentes, mas é muito desejado por Ronald Koeman, treinador da equipe catalã. Nas últimas semanas, a Juventus intensificou contatos para ter o holandês.Na atual temporada, Depay atuou em 37 partidas, marcou 20 gols e deu nove assistências.

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