Juventus tenta atravessar negociações do Barcelona por Depay

O futuro de Memphis Depay deve mesmo ser longe do Lyon. Após o interesse do Barcelona, a Juventus também quer contar com o jogador, que poderá deixar o clube francês a custo zero, informa o Calciomercato.

A ideia da Velha Senhora é atravessar a negociação do Barcelona. Depay não é unanimidade entre os dirigentes, mas é muito desejado por Ronald Koeman, treinador da equipe catalã. Nas últimas semanas, a Juventus intensificou contatos para ter o holandês.Na atual temporada, Depay atuou em 37 partidas, marcou 20 gols e deu nove assistências.