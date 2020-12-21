Juventus também está interessada na contratação de Memphis Depay

Além do Barcelona, a Juventus também estaria interessada na contratação de Memphis Depay, segundo o “Tuttosport”. As informações apontam que Fabio Paratici, diretor de futebol, está trabalhando em duas frentes, sendo uma o atacante do Lyon e outra em Milik, centroavante do Napoli, mas que está fora dos planos do clube.

A Velha Senhora vem atuando nos últimos mercados aproveitando jogadores perto do fim de seus contratos, como fez com Daniel Alves, Rabiot, Ramsey e Pogba. Depay termina seu vínculo com a equipe francesa ao término da temporada e o Lyon está pedindo cerca de cinco milhões de euros (R$ 31 milhões) para liberar o atleta na janela de janeiro.O Barcelona segue como o principal interessado na contratação do holandês por ser um atleta de confiança do técnico Ronald Koeman. Na atual temporada do Campeonato Francês, o camisa 10 participou de 16 partidas e foi responsável por anotar oito gols, além de dar quatro assistências.