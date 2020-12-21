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futebol

Juventus também está interessada na contratação de Memphis Depay

Clube italiano se junta na disputa com o Barcelona pela contratação do holandês na janela de transferências de janeiro. Lyon deve pedir cerca de R$ 31 milhões pelo atacante...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 08:35

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 08:35

Crédito: Depay é alvo de Juventus e Barcelona para a janela de janeiro (PHILIPPE DESMAZES / AFP
Além do Barcelona, a Juventus também estaria interessada na contratação de Memphis Depay, segundo o “Tuttosport”. As informações apontam que Fabio Paratici, diretor de futebol, está trabalhando em duas frentes, sendo uma o atacante do Lyon e outra em Milik, centroavante do Napoli, mas que está fora dos planos do clube.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
A Velha Senhora vem atuando nos últimos mercados aproveitando jogadores perto do fim de seus contratos, como fez com Daniel Alves, Rabiot, Ramsey e Pogba. Depay termina seu vínculo com a equipe francesa ao término da temporada e o Lyon está pedindo cerca de cinco milhões de euros (R$ 31 milhões) para liberar o atleta na janela de janeiro.O Barcelona segue como o principal interessado na contratação do holandês por ser um atleta de confiança do técnico Ronald Koeman. Na atual temporada do Campeonato Francês, o camisa 10 participou de 16 partidas e foi responsável por anotar oito gols, além de dar quatro assistências.

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