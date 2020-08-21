Juventus sonha com volta de Pogba e pode incluir Douglas Costa no negócio

A Juventus está interessada em repatriar o meio-campista Paul Pogba, do Manchester United. De acordo com informações do "Tuttosport", o clube italiano planeja a volta do francês, que fez muito sucesso no time do País da Bota.E para fechar a negociação, a Velha Senhora já tem em mente o que pretende oferecer aos Diabos Vermelhos. Sem conseguir contratar Sancho, do Borussia Dortmund, o Manchester United mira Douglas Costa, da Juventus, para o setor ofensivo. Pensando nisso, a Bianconeri pode abaixar a pedida do valor do brasileiro para que os ingleses facilitem a saída do francês.