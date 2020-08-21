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futebol

Juventus sonha com volta de Pogba e pode incluir Douglas Costa no negócio

Clube italiano deseja o retorno do volante francês e pode liberar Douglas Costa aos ingleses para ajudar na transação. Red Devils têm interesse no atacante revelado no Grêmio...

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 14:29

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 14:29
Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP
A Juventus está interessada em repatriar o meio-campista Paul Pogba, do Manchester United. De acordo com informações do "Tuttosport", o clube italiano planeja a volta do francês, que fez muito sucesso no time do País da Bota.E para fechar a negociação, a Velha Senhora já tem em mente o que pretende oferecer aos Diabos Vermelhos. Sem conseguir contratar Sancho, do Borussia Dortmund, o Manchester United mira Douglas Costa, da Juventus, para o setor ofensivo. Pensando nisso, a Bianconeri pode abaixar a pedida do valor do brasileiro para que os ingleses facilitem a saída do francês.
O portal avança que os italianos poderiam aceitar um valor entre 35 e 40 milhões de euros (entre R$ 230 milhões e R$ 263 milhões) para vender Douglas Costa.

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