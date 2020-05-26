Juventus só aceita troca com Barcelona por Arthur

Embora Pjanic e De Sciglio já tenham um princípio de acordo com o Barcelona para vestir a camisa blaugrana na próxima temporada, a operação só vai acontecer caso Arthur aceite ser transferido para a Juventus, segundo o “As”. O brasileiro é sonho de desejo de Maurizio Sarri e visto como substituto ideal para a saída do bósnio.
O técnico italiano já teve problemas de relacionamento com o meio-campista que está próximo de acertar com os culés. Além disso, o clube vê em Arthur um jogador mais jovem e vê uma oportunidade de contratar um bom atleta, de Seleção Brasileira, sem ter que pagar nada, apenas trocar jogadores que, somados, dêem o valor de mercado do camisa oito.
No entanto, as negociações seguem travadas pelo ex-gremista manter a postura de que não pretende sair da Catalunha neste momento. O jogador tem contrato com o Barça até 2024, quer mostrar seu valor e uma troca entre espanhóis e italianos parece cada vez mais improvável de acontecer.E MAIS:Ex-ídolo do Bayern, Lothar Matthaus diz sobre como tentar parar HaalandReinier vai ser incorporado aos treinos de Zidane, afirma jornalManchester City encontra substituto ideal para a saída de Leroy SanéBayern de Munique apresenta proposta de renovação para AlabaSolskjaer confirma que Pogba e Rashford estão aptos para jogar E MAIS: