Juventus se recupera após vice na Supercopa e bate a Udinese no Campeonato Italiano

Após derrota na Supercopa da Itália para a Internazionale nos acréscimos da prorrogação, a Juventus se recuperou com uma vitória neste sábado. Em Turim, a equipe de Massimiliano Allegri venceu a Udinese por 2 a 0, com gols de Dybala e McKenie. Com o resultado, a Velha Senhora chegou aos 41 pontos, oito atrás da líder Inter de Milão e manteve a quinta posição do Italiano.
Em casa, a Juventus começou a partida em cima dos adversários e chegou ao gol aos 19 minutos, com Paulo Dybala. Após tabela dentro da área e desvio no zagueiro, a bola sobrou limpa para o atacante argentino, que colocou no canto do goleiro para abrir o placar para a Velha Senhora. A equipe de Massimiliano Allegri seguiu melhor no primeiro tempo, mas não ampliou.
Nos últimos 45 minutos, a Udinese, que pouco chegou à meta de Szczesny na etapa inicial, equilibrou o jogo e passou a assustar, mas pecou nas finalizações. Em contrapartida, a Juventus chegou ao segundo gol. Aos 34 minutos, após cruzamento de De Sciglio, Mckenie subiu sozinho para cabecear e dar números finais à partida. Na próxima rodada, a Juve tem clássico contra o Milan.