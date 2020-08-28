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futebol

Juventus se interessa por Suárez e deve fazer proposta ao Barcelona

Ideia do clube italiano é uma troca envolvendo jogadores
e mais uma compensação financeira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2020 às 13:47

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 13:47

Crédito: Reprodução/Instagram @luissuarez9
Luis Suárez já foi informado que não seguirá no Barcelona. De acordo com o "Sport", a Juventus está interessada no atacante para substituir Gonzalo Higuaín e deve fazer uma proposta em breve.
Fora dos planos de Ronald Koeman, Suárez tem contrato até 2021, mas o Barcelona estuda o término do vínculo de forma amigável. A Juventus pode oferecer o salário pretendido pelo uruguaio.
Caso o jogador não fique livre no mercado, a Juventus estuda uma proposta oferecendo jogadores e mais uma compensação financeira.

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