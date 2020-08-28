Juventus se interessa por Suárez e deve fazer proposta ao Barcelona

Crédito: Reprodução/Instagram @luissuarez9

Luis Suárez já foi informado que não seguirá no Barcelona. De acordo com o "Sport", a Juventus está interessada no atacante para substituir Gonzalo Higuaín e deve fazer uma proposta em breve.

Fora dos planos de Ronald Koeman, Suárez tem contrato até 2021, mas o Barcelona estuda o término do vínculo de forma amigável. A Juventus pode oferecer o salário pretendido pelo uruguaio.