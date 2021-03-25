Juventus-SC vence e afunda o Figueirense no Catarinense

Em Jaraguá do Sul, o Juventus-SC confirmou o bom momento no início da Catarinense e derrotou o Figueirense por 3 a 2. Com o placar, a equipe ficou na 3ª colocação, com 9 pontos. O Furacão é o 10º, com 5 pontos.
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Na próxima jornada, o Juventus-SC mede forças com o Brusque, fora de casa. O Figueirense encara a Chapecoense, na Arena Condá.
Juventus fulminante
O duelo até começou equilibrado com uma chance para cada lado, mas o Juventus foi efetivo. Aos 14 minutos, Giovani mandou na área e Fabinho, entre os zagueiros, testou para abrir o marcador. Na casa dos 17 minutos, Fabinho acabou derrubado na grande área e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Tássio bateu firme e ampliou.
Gol contra e mais gols do Juventus
Atordoado, o Figueirense não conseguia encaixar nada no ataque. O gol de honra saiu através de Allan, do Juventus-SC, que desviou sem querer após cobrança de escanteio e jogou contra o próprio patrimônio. Porém, na casa dos 26 minutos o time da casa voltou a ter tranquilidade no marcador. No rebote do goleiro, Walisson mandou para dentro da rede, 3 a 1.
Etapa final
Nos 45 minutos finais o Figueirense tentou amenizar o prejuízo e só conseguiu na casa dos 27 minutos. Após cruzamento, Denner levantou e Khevin se antecipou para estufar as redes, 3 a 2.