Juventus-SC e Avaí não saem do zero pelo Campeonato Catarinense

Na noite desta quarta-feira (2), Juventus-SC e Avaí se enfrentaram em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Catarinense. Em Jaraguá do Sul, os dois times criaram boas oportunidades, mas não conseguiram mudar o placar de 0 a 0.

Agora, as duas equipes voltam a campo no próximo final de semana. No sábado (5), o Avaí recebe o Próspera, às 16h30. Enquanto isso, no domingo (6), o Juventus-SC enfrenta o Barra, em casa, às 19h. Ambos os jogos são válidos pela 5ª rodada do Campeonato Catarinense e ocorrem no horário de Brasília. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPROCURANDO AS REFERÊNCIASO começo do jogo em Jaraguá do Sul mostrou as duas equipes buscando os seus principais nomes no setor ofensivo. O Juventus-SC tentou os lances com Maikon Leite, que chegou a insinuar algumas jogadas individuais, mas não recebeu o apoio dos companheiros para criar uma chance real.

Enquanto isso, do outro lado, Copete foi o nome do Avaí. Bastante procurado pelo setor de criação, o colombiano teve a chance de arriscar de fora da área e viu a bola passou pouco acima do travessão.

SÓ DEU AVAÍ​Depois de uma longa pausa por um choque de cabeças entre Betão e Jeffinho, a partida voltou a acontecer e apenas o Avaí jogou. Copete tentou completar cruzamento e mandou para fora. Além dele Lourenço arriscou de longe para a defesa de Hudson. O goleiro também encaixou a cobrança de falta de Vinícius Leite, que mais tarde, arriscou uma finalização que passou rente à trave.

Por outro lado, o Juventus-SC buscou reagir por meio dos lances em velocidade. Aparecendo de surpresa na área, Matheus Claudino criou a principal chance do time da casa no primeiro tempo, mas cabeceou para fora, levando o 0 a 0 para o intervalo.

VOLTOU DIFERENTEAo contrário do que foi no primeiro tempo, o Juventus-SC voltou melhor para a segunda etapa. Logo nos primeiros minutos, o time da casa chegou duas vezes. Na primeira, Tcharles chutou de fora e viu a bola passar com perigo. Mais tarde, Uéderson soltou a bomba de fora, mas Douglas fez a defesa.

Por outro lado, o Avaí pouco conseguiu oferecer perigo ao gol defendido por Hudson na primeira metade do segundo tempo. As jogadas do Leão da Ilha pararam nos cortes precisos da defesa juventina.

NADA DE GOLSA segunda etapa continuou mais equilibrada e os dois times conseguiram criar chances de abrir o placar. Mais presente no campo de ataque a partir dos 20 minutos, o Avaí teve a oportunidade de sair na frente com Copete e Diego Matos, mas os dois mandaram para fora.

Em contrapartida, o Juventus-SC voltou a tentar os lances em velocidade e explorar as costas da defesa avaiana. Yan mandou de cabeça para fora, enquanto que, em lance individual, Maikon Leite parou na defesa de Douglas Friedrich, fechando o jogo em 0 a 0.FICHA TÉCNICAJUVENTUS-SC X AVAÍ​​​​​​Local: João Marcatto, em Jaraguá do Sul (SC)Data e hora: 02/02/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Diego da Costa Cidra (SC)Assistentes: Diogo Berndt (SC) e Hector Andrew Lisboa Jacques (SC)​Cartões amarelos: Uéderson, Reinaldo Lobo, Paulo Foiani, João Artur (Juventus-SC)Cartões vermelhos: -

GOLS: -

JUVENTUS-SC (Técnico: Paulo Foiani)​Hudson; Felipe Gregório (Tenner, aos 33'/2°T), Reinaldo Lobo, Wallinson e Alex Travassos; Tcharles (João Artur, aos 33'/2°T), Daniel Oliveira e Matheus Claudino; Jeffinho (Uéderson, aos 22'/1°T) (Yan, aos 33'/2°T), Maikon Leite e Jonatas Belusso (Pedrinho, aos 26'/2°T).

AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)Douglas Friedrich; Matheus Ribeiro, Betão (Arthur Chaves, aos 22'/1°T), Fagner Alemão e Diego Matos; Bruno Silva (Raniele, aos 17'/2°T), Eduardo (Marcos Serrato, aos 17'/2°T) e Lourenço (Muriqui, aos 26'/2°T); Vinícius Leite, Copete e Romulo (Paulo Baya, aos 26'/2°T).