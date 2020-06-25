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Juventus recebe Lecce e busca arrancar para o título do Italiano

Após tropeços de Lazio e Inter de Milão, vantagem da Velha Senhora para vice-líder é de quatro pontos e equipe quer dar o sprint final para conquistar o calcio...

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 15:52

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 15:52
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
A Juventus se deu muito bem na rodada passada com os tropeços da Lazio e da Inter de Milão no Campeonato Italiano. Com quatro pontos de vantagem para o 2º colocado, a Velha Senhora recebe a Lecce nesta sexta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), com o intuito de abrir mais pontos de diferença e seguir em busca de mais um título do calcio.
Apesar do adversário estar na zona de rebaixamento, o técnico Maurizio Sarri sabe que não irá encontrar jogos fáceis nesta reta final de torneio e diz que a vantagem da Juventus ainda não é significativa.
- Todos os jogos são difíceis no momento. Devemos ser bons e o resultado é tudo que precisamos conquistar. A vantagem na classificação não é substancial, há 33 pontos em disputa . O aspecto mental e motivacional é fundamental.
Para a Lecce, cada partida é uma final, pois o time é o primeiro da zona da degola, empatado em números de ponto com o Genoa. Uma vitória é fundamental para respirar um pouco mais faltando ainda 11 rodadas para o término do Campeonato Italiano. A equipe já empatou com a Inter de Milão, venceu o Napoli e arrancou um ponto da Velha Senhora no primeiro turno. Surpresas podem acontecer.E MAIS:Juventus entra na briga por Pierre-Emerick AubameyangSevilla recebe Valladolid e busca vitória para se manter no G-4Faltam detalhes para Arthur ser anunciado pela JuventusThomas Meunier é anunciado como reforço pelo Borussia Dortmund E MAIS:

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