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Juventus recebe Lazio em jogo chave na briga pelo título Italiano

Velha Senhora busca se distanciar do rival e da Atalanta, que tropeçou no Verona, enquanto rival pode cortar vantagem para cinco pontos e se consolidar no G-4...
LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 17:22

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 17:22

Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP
A Juventus recebe a Lazio nesta segunda-feira, às 16h45 (horário de Brasília), em jogo chave para seguir na busca de mais um título do Campeonato Italiano. Apesar do time da capital estar em um momento muito ruim desde o retorno do futebol, a equipe de Simone Inzaghi está em 4ª lugar e pode cortar a vantagem da Velha Senhora para apenas cinco pontos.
O técnico Maurizio Sarri sabe da dificuldade que irá encontrar contra o time de Roma, uma vez que já perdeu até título de Supercopa nesta temporada para o adversário, mas também quer uma equipe mais equilibrada durante as partidas.
- A Lazio fez uma ótima temporada. É um jogo difícil contra um time forte. Não temos problemas para marcar gols, mas temos que ser mais sólidos. Temos que entender se a verdade está nos zero gols sofridos em cinco jogos ou nove sofridos em três partidas. Estamos testemunhando jogos estranhos.
A Lazio vem de quatro jogos sem vitórias, sendo três derrotas, No entanto, a última ida para Turim, o time venceu o Torino por 2 a 1 e Inzaghi espera recuperar a confiança dos jogadores em uma partida que deve encontrar dificuldade.
- Será uma partida muito difícil entre duas equipes que fizeram um excelente percurso. Iremos à Turim para fazer uma boa partida, sem pensar nas derrotas. Eu tinha imaginado essa véspera de forma diferente, mas após a parada do campeonato, tivemos algumas dificuldades. Pensamos que enfrentaríamos a Juventus com menos pontos de distância. Estamos focados em nosso objetivo para permanecer matematicamente no G-4.
Apesar da chance remota de título, a Lazio pensa em se consolidar em zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões e Inzaghi quer reforços para ter um elenco mais vasto e profundo, após ter sentido essa falta nos últimos jogos. A Juve joga para se distanciar do rival e da Atalanta que tropeçou contra o Verona para ficar mais próximo do nono Scudetto consecutivo.

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