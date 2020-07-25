Juventus recebe a Sampdoria, e pode ser campeã já neste domingo

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A Juventus terá mais uma chance de garantir o título italiano de forma antecipada. Neste domingo, a Velha Senhora recebe a Sampdoria, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, e uma vitória simples é o suficiente para o time de Cristiano Ronaldo e companhia conquistar o scudetto. O jogo acontece no Allianz Stadium, às 16h45 (de Brasília).

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EM BUSCA DO ENEACAMPEONATO​Depois de perder para a Udinese de virada e desperdiçar a chance de ser campeão na última rodada, a Juventus ganhou nova chance. Com o empate da Atalanta contra o Milan na última sexta-feira, a Velha Senhora depende apenas de um resultado positivo para ser campeã pela nona vez consecutiva, a 36ª vez na história.

- Amanhã queremos conquistar os três pontos e atingir o objetivo. Devemos manter a cabeça livre e entrar em campo com grande determinação. Em Údine, no último jogo, perdemos a organização, perdendo distância. Nós terminamos e nos esforçamos demais para atacar - disse Sarri na véspera da partida.

Criticado em algumas oportunidades pela forma como a equipe jogou durante a temporada, Maurizio Sarri elogiou seus jogadores e ressaltou a dificuldade desta edição do Campeonato Italiano.

- Dou uma boa nota à equipe, este é o campeonato mais difícil da história do futebol italiano. Nos resultados dos últimos jogos, existiram enormes dificuldades para todas as equipes. Em um torneio tão complicado, o time se saiu bem, apesar de ter espaço para melhorias.

PROVÁVEIS TIMESJuventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro; Matuidi, Bentancur e Rabiot; Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo.