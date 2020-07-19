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futebol

Juventus procura vender Douglas Costa para contratar atacante

Dinheiro que os italianos receberiam pelo brasileiro serviria para trazer Raúl Jiménez...
LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 19:58

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 19:58

Crédito: AFP
A Juventus já pensa na próxima temporada. Após a chegada de Arthur, agora o foco é o ataque. Assim, o "Tuttosport" informa que Raúl Jiménez é o principal alvo da Velha Senhora para reforçar o setor ofensivo.
A negociação, porém, não seria simples. Como Higuaín não deve permanecer no clube, a Juventus planeja vender Douglas Costa, que está próximo do Manchester City, por um valor entre 40 e 50 milhões de euros (cerca de R$ 246 milhões).
Além de Jiménez, que faz uma grande temporada com o Wolves, Arkadiusz Milik, do Napoli, e Alexandre Lacazette, do Arsenal, também são nomes estudados pela direção da Velha Senhora.

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