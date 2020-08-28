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futebol

Juventus prepara oferta por Houssem Aouar, do Lyon

Meio-campista francês atrai interesse de gigantes
da Europa e não deve ficar no clube francês...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 12:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2020 às 12:45
Crédito: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP
A Juventus prepara uma oferta por Houssem Auoar, do Lyon. De acordo com o "Footmercato", a proposta da Velha Senhora pelo meio-campista francês deverá ser enviada nos próximos dias.
Aouar tem atraído interesse de gigantes europeus, como Arsenal e Manchester City, mas a Juventus é a favorita para contratá-lo, mas deve oferecer um valor abaixo do que o Lyon exige.
Os franceses querem 60 milhões de euros (cerca de R$ 396 milhões) para liberar Aouar. A Velha Senhora deve incluir alguns jogadores como moeda de troca ou oferecer um empréstimo com opção de compra.

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