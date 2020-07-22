Juventus pode se aproximar do título Italiano contra a Udinese

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP

A Juventus viaja para encarar a Udinese e se aproximar do título do Campeonato Italiano nesta quinta-feira, às 14h30 (horário de Brasília). Após a vitória contra a Lazio, a Velha Senhora está a quatro pontos de conquistar mais um título nacional, mas terá pela frente um rival que busca se distanciar da zona de rebaixamento.

O técnico Maurizio Sarri não quer pensar no futuro, mas sim jogo após jogo, pois acredita que será cada vez mais difícil pontuar nesta reta final de torneio.

- Agora é difícil marcar pontos para todas as equipes. Temos que manter o foco nas partidas e agora precisamos pensar na Udinese. Eles têm uma equipe física e está indo bem no momento. Será um jogo difícil, temos que ter muito cuidado.

O italiano também elogiou Cristiano Ronaldo, grande estrela da companhia e autor dos dois gols da vitória contra a Lazio.

- Ele se sente ótimo, tem grande capacidade de se projetar imediatamente no próximo objetivo. É uma habilidade incomum. Ele é um campeão da cabeça aos pés.