Juventus pode oferecer Khedira em negócio por Edin Dzeko, da Roma

O interesse da Juventus em Dzeko começa a ficar mais forte. De acordo com o "Corriere dello Sport", a Velha Senhora abriu conversas com a Roma pelo atacante e colocou à mesa uma possível troca envolvendo Sami Khedira para abaixar o valor pedido pelo bósnio. A Roma exige 20 milhões de euros (cerca de R$ 131 milhões) pelo jogador. Com Khedira incluso, a Juventus tenta diminuir o preço do bósnio. O alemão perdeu espaço na Velha Senhora e está fora dos planos de Andrea Pirlo.