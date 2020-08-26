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futebol

Juventus pode oferecer Khedira em negócio por Edin Dzeko, da Roma

Após Andrea Pirlo confirmar que Higuaín sairá do clube,
Velha Senhora tenta um novo atacante para o elenco
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Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 16:33

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 16:33
Crédito: AFP
O interesse da Juventus em Dzeko começa a ficar mais forte. De acordo com o "Corriere dello Sport", a Velha Senhora abriu conversas com a Roma pelo atacante e colocou à mesa uma possível troca envolvendo Sami Khedira para abaixar o valor pedido pelo bósnio. A Roma exige 20 milhões de euros (cerca de R$ 131 milhões) pelo jogador. Com Khedira incluso, a Juventus tenta diminuir o preço do bósnio. O alemão perdeu espaço na Velha Senhora e está fora dos planos de Andrea Pirlo.
Dzeko está na Roma desde 2016, quando chegou do Manchester City. Ele atuou em 222 jogos pelo clube italiano, marcou 106 gols e deu 50 assistências.

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