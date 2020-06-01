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futebol

Juventus pode oferecer Bernardeschi em troca por Jorginho, do Chelsea

Maurizio Sarri quer trabalhar com ítalo-brasileiro como fez no Napoli e no Chelsea. Negociação não será fácil, pois meio-campista é visto como peça chave nos Blues...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 16:48

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 16:48

Crédito: Jorginho foi contratado pelo Chelsea a pedido do técnico Maurizio Sarri (Reprodução/Twitter
Em busca da contratação do meio-campista Jorginho, a Juventus está disposta a envolver o meia Federico Bernardeschi na operação, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. O técnico Maurizio Sarri insiste na contratação do brasileiro naturalizado italiano com quem trabalhou no Napoli, levou para o Chelsea e agora tenta colocá-lo na Velha Senhora.
No entanto, a negociação não será fácil, uma vez que o camisa cinco se estabeleceu como titular na equipe após uma primeira temporada abaixo do esperado, mas em fase de adaptação. No entanto, Bernardeschi é um atleta muito versátil e pode dar opções para o técnico Frank Lampard trabalhar com ele no campo. Além disso, o atleta da Juventus é dois anos mais novo que Jorginho.
O agente do atleta, João Santos, já havia revelado que iria ouvir propostas de clubes italianos nesta janela de transferência para definir o futuro do jogador. Na atual temporada, o meio-campista fez 37 partidas, marcou sete gols e deu duas assistências. E MAIS:Arsenal planeja renovar contrato de Aubameyang após especulaçõesMessi não ativa cláusula e segue no Barcelona por mais uma temporadaAlba afirma que elenco está melhor do que quando houve a paralisaçãoSérgio Conceição pode alcançar feito histórico no futebol portuguêsTreino do Liverpool é marcado por apoio ao movimento Black Lives Matter E MAIS:

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