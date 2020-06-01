Juventus pode oferecer Bernardeschi em troca por Jorginho, do Chelsea

Crédito: Jorginho foi contratado pelo Chelsea a pedido do técnico Maurizio Sarri (Reprodução/Twitter

Em busca da contratação do meio-campista Jorginho, a Juventus está disposta a envolver o meia Federico Bernardeschi na operação, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. O técnico Maurizio Sarri insiste na contratação do brasileiro naturalizado italiano com quem trabalhou no Napoli, levou para o Chelsea e agora tenta colocá-lo na Velha Senhora.

No entanto, a negociação não será fácil, uma vez que o camisa cinco se estabeleceu como titular na equipe após uma primeira temporada abaixo do esperado, mas em fase de adaptação. No entanto, Bernardeschi é um atleta muito versátil e pode dar opções para o técnico Frank Lampard trabalhar com ele no campo. Além disso, o atleta da Juventus é dois anos mais novo que Jorginho.