Juventus pode oferecer Bernardeschi em troca por Jorginho, do Chelsea

Em busca da contratação do meio-campista Jorginho, a Juventus está disposta a envolver o meia Federico Bernardeschi na operação, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. O técnico Maurizio Sarri insiste na contratação do brasileiro naturalizado italiano com quem trabalhou no Napoli, levou para o Chelsea e agora tenta colocá-lo na Velha Senhora.
No entanto, a negociação não será fácil, uma vez que o camisa cinco se estabeleceu como titular na equipe após uma primeira temporada abaixo do esperado, mas em fase de adaptação. No entanto, Bernardeschi é um atleta muito versátil e pode dar opções para o técnico Frank Lampard trabalhar com ele no campo. Além disso, o atleta da Juventus é dois anos mais novo que Jorginho.
O agente do atleta, João Santos, já havia revelado que iria ouvir propostas de clubes italianos nesta janela de transferência para definir o futuro do jogador. Na atual temporada, o meio-campista fez 37 partidas, marcou sete gols e deu duas assistências. E MAIS:Arsenal planeja renovar contrato de Aubameyang após especulaçõesMessi não ativa cláusula e segue no Barcelona por mais uma temporadaAlba afirma que elenco está melhor do que quando houve a paralisaçãoSérgio Conceição pode alcançar feito histórico no futebol portuguêsTreino do Liverpool é marcado por apoio ao movimento Black Lives Matter E MAIS: