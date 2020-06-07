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futebol

Juventus pode ir atrás de Aouar para repor possível saída de Pjanic

Meio-campista do Lyon não será fácil de contratar, mas clube deve abrir mão de alguns de seus principais nomes. Jovem marcou gol na Juventus pela Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2020 às 14:59

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 14:59

Crédito: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP
A Juventus está interessada na contratação de Houssem Aouar, meio-campista do Lyon, para se prevenir de uma possível saída de Pjanic para o Barcelona, de acordo com o “Tuttosport”. No entanto, o jovem de 22 anos não deve custar barato e está avaliado em torno de 50 milhões de euros (R$ 281 milhões).
As informações também apontam que times como Manchester City, Paris Saint-Germain e Real Madrid já perguntaram sobre o jogador, mas que a Velha Senhora parece ser a única equipe atrás do francês neste momento.
Aouar ainda tem contrato até 2023, mas o Lyon deve abrir mão de alguns de seus principais nomes por conta de não ter se classificado para a próxima Liga dos Campeões ou Liga Europa. O meio-campista participou de 37 jogos na temporada, marcou nove gols, um inclusive contra a Juventus na Liga dos Campeões, e deu oito assistências.E MAIS:Manchester United tenta contratação de Donny van de Beek, do AjaxWolfsburg consegue vitória importante e afunda Werder BremenMatheus Cunha diz que Flamengo disputaria título com BayernPjanic rejeita Chelsea e PSG e está disposto a ir para o Barcelona E MAIS:

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