Juventus perde para o Atalanta e fica mais longe do G4 do Italiano

A Juventus perdeu para o Atalanta neste sábado por 1 a 0, em Turim, e ficou mais distante do G4 do Campeonato Italiano. O colombiano Zapata garantiu o gol da vitória do time de Bergamo, no confronto válido pela 14ª rodada.

A fase dos comandados de Massimiliano Allegri não é nada animadora. Nesta semana, a equipe foi goleada pelo Chelsea por 4 a 0 na Liga dos Campeões. Depois, foi alvo de busca e apreensão em uma investigação por fraude fiscal. A Velha Senhora permanece na oitava colocação, com 21 pontos. Já o Atalanta chegou aos 28 e aparece em quarto lugar, com a mesma pontuação da Inter de Milão, que entra em campo neste sábado contra o Venezia.