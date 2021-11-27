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futebol

Juventus perde para o Atalanta e fica mais longe do G4 do Italiano

Colombiano Zapata garantiu o gol da vitória do time de Bergamo neste sábado...

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 18:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2021 às 18:13
A Juventus perdeu para o Atalanta neste sábado por 1 a 0, em Turim, e ficou mais distante do G4 do Campeonato Italiano. O colombiano Zapata garantiu o gol da vitória do time de Bergamo, no confronto válido pela 14ª rodada.
A fase dos comandados de Massimiliano Allegri não é nada animadora. Nesta semana, a equipe foi goleada pelo Chelsea por 4 a 0 na Liga dos Campeões. Depois, foi alvo de busca e apreensão em uma investigação por fraude fiscal. A Velha Senhora permanece na oitava colocação, com 21 pontos. Já o Atalanta chegou aos 28 e aparece em quarto lugar, com a mesma pontuação da Inter de Milão, que entra em campo neste sábado contra o Venezia.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O único gol da partida saiu aos 27 minutos. A Juve perdeu a bola no meio-campo e Zapata mandou para as redes.
Nos acréscimos, Dybala ficou perto de igualar o placar em cobrança de falta, mas a bola explodiu no travessão.
Crédito: AtalantafrustrouosplanosdaJuventus(Foto:IsabellaBONOTTO/AFP

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