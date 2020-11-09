Juventus pensa em vender Cristiano Ronaldo ao fim da temporada, diz site

Crédito: Divulgação / Juventus

Com contrato na Juventus até junho de 2022, o português Cristiano Ronaldo pode deixar o clube italiano já ao final da atual temporada, no meio do próximo ano. Segundo informações do portal "Goal", a Velha Senhora pode vender sua principal estrela.De acordo com o jornalista Romeo Agresti, o clube italiano não tem interesse em renovar o contrato do lusitano e, para não perdê-lo de graça daqui a duas temporadas, pode vender o jogador em 2021. A intenção é fazer saldo com sua transferência para solucionar problemas financeiros causados pela Covid-19.

O Paris Saint-Germain, onde o nome do jogador já foi citado anteriormente, aparece como possível destino para o português de 35 anos, que tem seis gols marcados em cinco partidas na temporada. O último tento do lusitano foi no domingo, no empate com a Lazio.