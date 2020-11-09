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Juventus pensa em vender Cristiano Ronaldo ao fim da temporada, diz site

Segundo informações da "Goal", clube italiano pode se desfazer do atacante português para equilibrar os cofres da equipe, que vive situação delicada por causa da Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 18:08

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 18:08

Crédito: Divulgação / Juventus
Com contrato na Juventus até junho de 2022, o português Cristiano Ronaldo pode deixar o clube italiano já ao final da atual temporada, no meio do próximo ano. Segundo informações do portal "Goal", a Velha Senhora pode vender sua principal estrela.De acordo com o jornalista Romeo Agresti, o clube italiano não tem interesse em renovar o contrato do lusitano e, para não perdê-lo de graça daqui a duas temporadas, pode vender o jogador em 2021. A intenção é fazer saldo com sua transferência para solucionar problemas financeiros causados pela Covid-19.
O Paris Saint-Germain, onde o nome do jogador já foi citado anteriormente, aparece como possível destino para o português de 35 anos, que tem seis gols marcados em cinco partidas na temporada. O último tento do lusitano foi no domingo, no empate com a Lazio.
Na partida contra o time da capital da Itália, Cristiano Ronaldo deixou o campo com uma lesão no tornozelo e virou preocupação para a seleção portuguesa, que tem compromissos na Data-Fifa. O time de Fernando Santos encara a Andorra, na quarta, em amistoso, e depois França e Croácia na Liga das Nações.

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