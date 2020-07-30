Juventus oficializa Pirlo como treinador do time sub-23

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A Juventus oficializou nesta quarta-feira (30) o retorno de Andrea Pirlo ao clube. Cinco anos após deixar o clube, a lenda italiana está de volta e treinará a equipe sub-23 da Velha Senhora.

Com a camisa da Juventus, Pirlo atuou durante quatro temporadas e conquistou quatro vezes o Campeonato Italiano, uma Copa da Itália e duas Supercopa da Itália.

Confira a nota oficial publicada pela Juventus:

Começa hoje uma nova aventura para Andrea Pirlo e Juventus, que retornam ao trabalho juntos após cinco anos .

Andrea é de fato o novo treinador da equipe Sub 23.

Então, do Maestro... ao Senhor; Pirlo se despediu da Juventus após quatro temporadas no verão de 2015, com um incrível recorde em preto e branco: quatro Scudetti, uma Copa da Itália e duas Supertaças da Itália. Uma história pontilhada com muitas, muitas jóias: objetivos decisivos, assistências pintadas em tela, visão de jogo comum a qualquer pessoa.

E uma experiência, a mesma que colocou Andrea no topo do mundo com a seleção italiana em 2006, que agora disponibilizará aos jogadores de menos de 23 anos, um projeto recente, em contínuo crescimento e que este ano levou a sua segunda temporada, seu primeiro e histórico resultado, a categoria Copa da Itália.

Um desafio está chegando , para um retorno que só pode agradar .