AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Juventus oficializa Pirlo como treinador do time sub-23

Lenda do clube italiano retorna à Velha Senhora após cinco anos...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 12:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 12:11
Crédito: Reprodução
A Juventus oficializou nesta quarta-feira (30) o retorno de Andrea Pirlo ao clube. Cinco anos após deixar o clube, a lenda italiana está de volta e treinará a equipe sub-23 da Velha Senhora.
Com a camisa da Juventus, Pirlo atuou durante quatro temporadas e conquistou quatro vezes o Campeonato Italiano, uma Copa da Itália e duas Supercopa da Itália.
Confira a nota oficial publicada pela Juventus:
Começa hoje uma nova aventura para Andrea Pirlo e Juventus, que retornam ao trabalho juntos após cinco anos .
Andrea é de fato o novo treinador da equipe Sub 23.
Então, do Maestro... ao Senhor; Pirlo se despediu da Juventus após quatro temporadas no verão de 2015, com um incrível recorde em preto e branco: quatro Scudetti, uma Copa da Itália e duas Supertaças da Itália. Uma história pontilhada com muitas, muitas jóias: objetivos decisivos, assistências pintadas em tela, visão de jogo comum a qualquer pessoa.
E uma experiência, a mesma que colocou Andrea no topo do mundo com a seleção italiana em 2006, que agora disponibilizará aos jogadores de menos de 23 anos, um projeto recente, em contínuo crescimento e que este ano levou a sua segunda temporada, seu primeiro e histórico resultado, a categoria Copa da Itália.
Um desafio está chegando , para um retorno que só pode agradar .
Bem-vindo de volta, treinador Pirlo!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nasa capta imagem do El Niño - fenômeno meteorológico que eleva as temperaturas
Como o El Niño pode pesar no bolso dos brasileiros até 2027
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/07/2026
Imagem de destaque
A ascensão da 'femosfera': mulheres que renunciam ao romance e buscam homens de 'alto valor'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados