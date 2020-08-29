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futebol

Juventus oficializa a contratação de Weston McKennie

Meio-campista chega do Schalke 04 por empréstimo de
um ano e obrigação de compra por metas cumpridas...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 17:52

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 17:52
Crédito: Divulgação / Juventus
A Juventus oficializou a contratação de Weston McKennie. O meio-campista chega do Schalke 04 por empréstimo de um ano e valor de 4,5 milhões de euros (cerca de R$29 milhões).
No acordo feito com o Schalke, a Juventus colocou uma obrigação de compra caso o jogador cumpra metas no clube. O valor ficaria em 18,5 milhões de euros e 7 milhões de euros adicionais, totalizando 25,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 165 milhões).
Weston McKennie será o primeiro jogador dos Estados Unidos a vestir a camisa da Juventus. Ele atuou em 32 jogos na última temporada pelo Schalke, marcou três gols e deu uma assistência.

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