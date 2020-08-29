Juventus oficializa a contratação de Weston McKennie

Crédito: Divulgação / Juventus

A Juventus oficializou a contratação de Weston McKennie. O meio-campista chega do Schalke 04 por empréstimo de um ano e valor de 4,5 milhões de euros (cerca de R$29 milhões).

No acordo feito com o Schalke, a Juventus colocou uma obrigação de compra caso o jogador cumpra metas no clube. O valor ficaria em 18,5 milhões de euros e 7 milhões de euros adicionais, totalizando 25,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 165 milhões).