Juventus negocia a contratação do atacante Cavani, que está sem clube

Atrás de um atacante para a próxima temporada, a lista da Juventus ganhou mais um nome. Após jogadores como Suárez, Milik e Dzeko serem especulados no clube de Turim, agora é a vez de Edinson Cavani, de 33 anos, ter seu nome ligado à Velha Senhora.A informação é da "Sky Sport Italia", que afirma que o time de Andrea Pirlo já fez contatos com o jogador uruguaio. Sem clube desde o início de julho, quando terminou seu contrato com o Paris Saint-Germain, o atleta pode assinar de graça com qualquer equipe.