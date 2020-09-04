Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Juventus negocia a contratação do atacante Cavani, que está sem clube

Jogador já atuou no futebol italiano, com passagens por Palermo e Napoli. Uruguaio está sem contrato desde julho e pode assinar de graça com qualquer equipe...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 18:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 18:49
Crédito: AFP
Atrás de um atacante para a próxima temporada, a lista da Juventus ganhou mais um nome. Após jogadores como Suárez, Milik e Dzeko serem especulados no clube de Turim, agora é a vez de Edinson Cavani, de 33 anos, ter seu nome ligado à Velha Senhora.A informação é da "Sky Sport Italia", que afirma que o time de Andrea Pirlo já fez contatos com o jogador uruguaio. Sem clube desde o início de julho, quando terminou seu contrato com o Paris Saint-Germain, o atleta pode assinar de graça com qualquer equipe.
Cavani recentemente teve seu ligado ao Benfica, de Portugal, mas as partes não chegaram a um acordo. Divergências financeiras teriam sido o principal entrave para a não-conclusão das negociações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro
Imagem de destaque
Falta de vagas em Colatina gera reclamações após suspensão do estacionamento rotativo
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Royalties de petróleo: STF marca audiência de conciliação um dia antes de julgamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados