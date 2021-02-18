Juventus não desiste de Depay e retoma negociações pelo holandês

A Juventus voltou a buscar a contratação de Memphis Depay. O jornal italiano "Calciomercato" informa que a Velha Senhora já fez uma proposta ao holandês, que está na mira do Barcelona e Borussia Dortmund.
Depay já começou a ouvir as propostas que chegam para ele. O camisa 10 do Lyon já deixou clara a sua vontade de não permanecer no clube francês. Na última temporada, ele quase assinou com o Barcelona.Na atual temporada pelo Lyon, Depay atuou em 26 partidas, marcou 14 gols e deu seis assistências.