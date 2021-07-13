Juventus não aceita negociar Chiesa nesta janela de transferências

A Juventus recusou uma tentativa do Bayern de Munique em contratar o atacante Federico Chiesa por 80 milhões de euros (R$ 495 milhões), segundo o "Corriere dello Sport". No clube, o jovem é tratado como um atleta indispensável.O italiano, que foi um dos destaques da seleção campeã da última Eurocopa, é admirado pelo técnico Massimiliano Allegri. Sua permanência na Velha Senhora é mais certa do que as de Cristiano Ronaldo e Dybala, embora estes tenham mais tempo no futebol e já tenham mostrado suas qualidades.
Julian Nagelsmann, comandante bávaro, também elogiou o ponta e afirmou que é um jogador que o encantava, mas que era muito caro. E foi justamente no preço que o clube alemão esbarrou uma vez que a Juventus ainda está pagando a Fiorentina em parcelas a contratação do atacante.
Na última temporada, Chiesa 14 gols e 10 assistências com a camisa da Velha Senhora ao longo de 43 partidas, sendo em algumas ocasiões chamado do banco de reservas. Na última Euro, o jogador marcou dois gols na fase de mata-mata.