Juventus monitora Zidane, que pode ser trunfo para permanência de Cristiano Ronaldo

Crédito: Franck Fife / AFP

O trabalho de Andrea Pirlo não vem sendo incontestável na Juventus. Eliminado na Liga dos Campeões e com poucas chances de conquistar o Campeonato Italiano, o treinador pode ser sacado do cargo. Assim, o "AS" informa que a Velha Senhora monitora Zinedine Zidane para o cargo, principalmente por conta de sua boa relação com Cristiano Ronaldo.

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