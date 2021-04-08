Juventus monitora Zidane, que pode ser trunfo para permanência de Cristiano Ronaldo

O trabalho de Andrea Pirlo não vem sendo incontestável na Juventus. Eliminado na Liga dos Campeões e com poucas chances de conquistar o Campeonato Italiano, o treinador pode ser sacado do cargo. Assim, o "AS" informa que a Velha Senhora monitora Zinedine Zidane para o cargo, principalmente por conta de sua boa relação com Cristiano Ronaldo.
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Zidane passou por um momento de turbulência em Madrid, mas a boa exibição contra o Liverpool pela Liga dos Campeões colocou um fim nisso. A Juventus quer manter Cristiano Ronaldo e acredita que a contratação do treinador francês faria com que o português quisesse permanecer na Itália.Principal jogador da Juventus, Cristiano Ronaldo atuou em 36 partidas na temporada, marcou 32 gols e deu quatro assistências.