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Juventus monitora Zidane, que pode ser trunfo para permanência de Cristiano Ronaldo

Jornal espanhol coloca uma possível chegada do francês como um dos motivos que fariam o português continuar em Turim...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 17:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 17:10
Crédito: Franck Fife / AFP
O trabalho de Andrea Pirlo não vem sendo incontestável na Juventus. Eliminado na Liga dos Campeões e com poucas chances de conquistar o Campeonato Italiano, o treinador pode ser sacado do cargo. Assim, o "AS" informa que a Velha Senhora monitora Zinedine Zidane para o cargo, principalmente por conta de sua boa relação com Cristiano Ronaldo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Zidane passou por um momento de turbulência em Madrid, mas a boa exibição contra o Liverpool pela Liga dos Campeões colocou um fim nisso. A Juventus quer manter Cristiano Ronaldo e acredita que a contratação do treinador francês faria com que o português quisesse permanecer na Itália.Principal jogador da Juventus, Cristiano Ronaldo atuou em 36 partidas na temporada, marcou 32 gols e deu quatro assistências.

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