Juventus monitora situação de Donnarumma com o Milan

Com cerca de dois meses de contrato restantes, Gianluigi Donnarumma deve mesmo deixar o Milan de graça. Sua renovação está paralisada e seu agente, Mino Raiola, pediu cerca de 12 milhões de euros para estender o vínculo. Com isso, de acordo com o "La Gazzetta dello Sport", a Juventus monitora a situação do goleiro de perto.
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Donnarumma já substitui Buffon na seleção italiana e poderia fazer isso também na Juventus. Atualmente, o goleiro titular da Velha Senhora é o polonês Wojciech Szczesny. O Chelsea também monitora a situação do goleiro italiano e tenta uma investida. Na atual temporada, Donnarumma participou de 40 partidas com a camisa do Milan e sofreu 48 gols.