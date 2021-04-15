Juventus monitora situação de Donnarumma com o Milan

Com cerca de dois meses de contrato restantes, Gianluigi Donnarumma deve mesmo deixar o Milan de graça. Sua renovação está paralisada e seu agente, Mino Raiola, pediu cerca de 12 milhões de euros para estender o vínculo. Com isso, de acordo com o "La Gazzetta dello Sport", a Juventus monitora a situação do goleiro de perto.