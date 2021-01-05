Juventus monitora a situação do meia Papu Gómez, da Atalanta

Crédito: Divulgação / Site oficial da Atalanta

Atenta ao mercado, a Juventus pode fazer uma proposta pelo meia-atacante Papu Gómez. Em rota de colisão com o técnico Gian Piero Gasperini na Atalanta, o argentino não deve permanecer no time de Bérgamo e sua saída do clube azul e preta é praticamente certa.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoSegundo o jornalista Gianluca Di Marzio, da "Sky Sport Italia", a Velha Senhora está interessada em contar com os serviços do jogador de 32 anos e pode até oferecer o meia Federico Bernardeschi em troca. O atleta de 26 anos não é uma das prioridades do técnico Andrea Pirlo.

+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu