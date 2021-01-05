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futebol

Juventus monitora a situação do meia Papu Gómez, da Atalanta

Jogador argentino brigou com o técnico Gian Piero Gasperini e deverá deixar a Atalanta na janela de transferências de inverno. Clube quer mais de R$ 60 milhões para vendê-lo...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 15:12

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 15:12

Crédito: Divulgação / Site oficial da Atalanta
Atenta ao mercado, a Juventus pode fazer uma proposta pelo meia-atacante Papu Gómez. Em rota de colisão com o técnico Gian Piero Gasperini na Atalanta, o argentino não deve permanecer no time de Bérgamo e sua saída do clube azul e preta é praticamente certa.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoSegundo o jornalista Gianluca Di Marzio, da "Sky Sport Italia", a Velha Senhora está interessada em contar com os serviços do jogador de 32 anos e pode até oferecer o meia Federico Bernardeschi em troca. O atleta de 26 anos não é uma das prioridades do técnico Andrea Pirlo.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
Recentemente, segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", a Atalanta deseja receber 10 milhões de euros (R$ 63 milhões na cotação atual) para liberar Papu Gómez.

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