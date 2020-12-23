Juventus mira retorno do atacante Fernando Llorente, de 35 anos

Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus

A Juventus está pensando no mercado de transferências do inverno europeu e já mira a contratação de mais um atacante. De acordo com o jornal "Tuttosport", o nome de Fernando Llorente, que atuou na Velha Senhora entre 2013 e 2015, é bem avaliado e pode receber uma proposta em janeiro.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoA ideia do clube de Turim é ter mais um nome à disposição no setor ofensivo para revezar com Morata, que atualmente é o único centroavante de ofício. Apesar de ter Cristiano Ronaldo e Dybala, que também atuam na função, o desejo de Pirlo é pela chegada de um 'camisa 9'.

Em duas temporadas na Juve, Llorente fez 92 partidas e marcou 27 gols. Além de ser bem quisto pelo clube, o atleta tem boa relação justamente com Morata, com quem dividiu posição na passagem anterior.

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