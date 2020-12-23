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futebol

Juventus mira retorno do atacante Fernando Llorente, de 35 anos

Atualmente no Napoli, jogador de 35 anos não está com espaço na equipe de Gattuso e volta à Velha Senhora pode ser o caminho. Atleta atuou na Juve entre 2013 e 2015...
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Publicado em 

23 dez 2020 às 15:32

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 15:32

Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus
A Juventus está pensando no mercado de transferências do inverno europeu e já mira a contratação de mais um atacante. De acordo com o jornal "Tuttosport", o nome de Fernando Llorente, que atuou na Velha Senhora entre 2013 e 2015, é bem avaliado e pode receber uma proposta em janeiro.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoA ideia do clube de Turim é ter mais um nome à disposição no setor ofensivo para revezar com Morata, que atualmente é o único centroavante de ofício. Apesar de ter Cristiano Ronaldo e Dybala, que também atuam na função, o desejo de Pirlo é pela chegada de um 'camisa 9'.
Em duas temporadas na Juve, Llorente fez 92 partidas e marcou 27 gols. Além de ser bem quisto pelo clube, o atleta tem boa relação justamente com Morata, com quem dividiu posição na passagem anterior.
+ De ouro olímpico a 7 x 1: dez momentos marcantes da Seleção Brasileira na década
Na atual temporada, o jogador, que tem contrato até junho de 2021 com o Napoli, não fez nenhuma partida com o técnico Gennaro Gattuso. Além de Llorente, outro nome do clube onde Maradona foi ídolo também é observado pela Juventus: o polonês Arkadiusz Milik.

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