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futebol

Juventus mira contratação de lateral-esquerdo brasileiro

Clube de Turim está interessado na chegada de Renan Lodi após assistir a grande atuação do lateral brasileiro no duelo contra o Manchester United, pela Champions League...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 11:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 11:12
A Juventus está interessada na contratação de Renan Lodi, segundo o "Tuttosport". A Velha Senhora considera que a chegada do brasileiro irá suprir a necessidade pelo setor canhoto no longo prazo, uma vez que Alex Sandro não consegue transmitir a confiança necessária para o elenco.Apesar do interesse do clube italiano, o camisa 12 tem contrato com o Atlético de Madrid até 2025, embora seu trabalho também seja contestado. Por conta disso, a equipe de Diego Simeone contratou Reinildo na janela de transferências de janeiro.
> Veja a tabela da Champions League
De acordo com o "Transfermarkt", Lodi tem um valor de mercado na faixa dos 20 milhões de euros (R$ 113 milhões). Embora o brasileiro não tenha convencimento seu comandante, Andrea Berta, diretor esportivo do Atlético, confia nas capacidades do jogador.
De acordo com as informações do jornal italiano, a Juventus observou a atuação do brasileiro diante do Manchester United, na última quarta-feira, pela Champions League. Na ocasião, o atleta foi responsável pelo cruzamento que gerou o gol de João Félix.
Crédito: RenanLodientranoradardaJuventusparaapróximatemporada(Foto:PIERRE-PHILIPPEMARCOU/AFP

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