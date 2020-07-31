Juventus mira a contratação de Raúl Jiménez, do Wolverhampton

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Após confirmar o nono título seguido do Campeonato Italiano, a Juventus segue no mercado em busca de reforços visando a temporada 2020/21. Neste sentido, o nome da vez é do atacante Raúl Jiménez, do Wolverhampton. O mexicano é um dos jogadores mais cobiçados da atualidade, com Manchester United e Real Madrid de olho em seu futebol.

Sendo assim, o atacante, que é um dos principais goleadores da Premier League, está na mira do clube italiano. Segundo o jornal espanhol 'AS', as duas equipes já teriam acertado o valor de 80 milhões de euros (R$ 488 milhões) pela transferência.

Ainda de acordo com o periódico, antes da aproximação, as duas equipes estavam bem distantes de um possível acerto. A Velho Senhora ofereceu, no primeiro momento, 50 milhões de euros (R$ 305 milhões) , porém o Wolves pedia 100 milhões de euros (R$ 611 milhões). Além de revelar os valores do possível acerto, a publicação apontou que o Wolverhampton já estaria buscando um substituto para o mexicano. E o nome parece vir de Portugal: o atacante Paulinho, do Braga.