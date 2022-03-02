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Juventus marca nos acréscimos, bate a Fiorentina e larga em vantagem na semifinal da Copa da Itália

Viola domina a partida, mas não consegue converter as chances em gol no Artemio Franchi. Velha Senhora balança as redes com gol contra nos minutos finais e fica perto da final...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 19:02

Publicado em 02 de Março de 2022 às 19:02

Velha Senhora em vantagem na Copa da Itália. Nesta quarta-feira, a Juventus visitou a Fiorentina pelo jogo de ida das semifinais do torneio eliminatório e o time de Massimiliano Allegri venceu a Viola por 1 a 0. O gol foi contra, marcado por Lorenzo Venuti, aos 46 minutos do segundo tempo.
PRESSÃO DA VIOLAJogando em casa, a Fiorentina dominou a etapa inicial e não deu espaço para a Juventus respirar. Ao todo, foram dez finalizações da Viola contra apenas uma da Velha Senhora. Camisa 11 do time de Florença, Jonathan Ikoné quase marcou um lindo gol em jogada pela direita, mas viu a bola passar raspando.
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SEGUNDO TEMPO PARECIDOA etapa final teve cenário parecido com os 45 minutos iniciais, com mais chances para o time da casa. A equipe de Vincenzo Italiano levou mais perigo, finalizou dez vezes novamente, mas não conseguiu marcar. A Juve apresentou uma melhora, mas também teve dificuldades.
NO APAGAR DAS LUZESQuando o empate parecia definido, a Juventus marcou o gol da vitória aos 46 minutos do segundo tempo. Depois de jogada pela direita, Cuadrado cruzou para o meio, a bola bateu em Lorenzo Venuti, da Fiorentina, e morreu no gol da Viola.
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SEQUÊNCIA​Fiorentina e Juventus voltam a se enfrentar pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Itália apenas no dia 20 de abril, no Allianz Stadium, casa da Velha Senhora. Quem avançar para a final encara o vencedor de Milan e Inter de Milão, que empataram no jogo de ida na última terça-feira.
Crédito: JuventusestápertodevaganafinaldaCopadaItália(Foto:ALBERTOPIZZOLI/AFP

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