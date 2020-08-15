Juventus informa entorno que Dybala não está na lista de transferência

Apesar das especulações, o atacante Paulo Dybala não deve sair da Juventus, pois o clube informou ao entorno do atleta que ele não está na lista de transferências, de acordo com o jornal “As”. O argentino, peça essencial na conquista do título do Campeonato Italiano, foi pego de surpresa com as notícias divulgadas pela imprensa nesta semana.O camisa 10 tem contrato até 2022 e não tem planos de sair de Turim, tanto que até comprou uma nova casa na cidade. Rumo a sua sexta temporada, o atleta deve renovar seu contrato para que a Velha Senhora não sofra com pressões de outros clubes pela contratação de Dybala quando faltar apenas um ano para o fim de seu vínculo com o time italiano.