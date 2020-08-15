Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Juventus informa entorno que Dybala não está na lista de transferência

Nome do atacante argentino foi especulado no Manchester United para ser envolvido em uma troca por Paul Pogba. Atacante foi pego de surpresa com notícias na imprensa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2020 às 10:03

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 10:03

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Apesar das especulações, o atacante Paulo Dybala não deve sair da Juventus, pois o clube informou ao entorno do atleta que ele não está na lista de transferências, de acordo com o jornal “As”. O argentino, peça essencial na conquista do título do Campeonato Italiano, foi pego de surpresa com as notícias divulgadas pela imprensa nesta semana.O camisa 10 tem contrato até 2022 e não tem planos de sair de Turim, tanto que até comprou uma nova casa na cidade. Rumo a sua sexta temporada, o atleta deve renovar seu contrato para que a Velha Senhora não sofra com pressões de outros clubes pela contratação de Dybala quando faltar apenas um ano para o fim de seu vínculo com o time italiano.
O nome de Dybala foi novamente vinculado ao Manchester United, assim como na última temporada, para servir como moeda de troca por Paul Pogba, desejo da Juventus. O técnico Andrea Pirlo já definiu alguns nomes que devem sair do clube, mas não definiu os nomes que os dirigentes devem buscar no mercado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura
Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados