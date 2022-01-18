Juventus goleia Sampdoria e avança às quartas de final da Copa da Itália

Após início inconstante na temporada, a Juventus começa a encontrar o caminho das vitórias e bateu a Sampdoria nas oitavas de final da Copa da Itália nesta terça-feira. Em Turim, a equipe de Massimiliano Allegri bateu os adversários por 4 a 1. Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata marcaram para a Velha Senhora, enquanto Conti diminuiu para os visitantes.
Melhor em campo, a Juventus pressionou nos minutos iniciais e chegou ao primeiro gol aos 25 minutos, em cobrança de falta rasteira de Cuadrado. A Velha Senhora seguiu melhor na partida e chegou a fazer o segundo três minutos depois, mas o VAR pegou uma irregularidade no gol de Morata.
Já a etapa final foi mais movimentada, e logo com sete minutos a Juventus ampliou o marcador. Após cobrança de escanteio, Arthur cruzou na cabeça de Rugani, que testou no canto do goleiro. Dez minutos depois, Conti diminuiu para Sampdoria após passe de Augello, mas a reação parou por ali.
Aos 22', a Sampdoria errou uma saída de bola dentro da área, e Dybala aproveitou e, sozinho, mandou para o fundo das redes. Dez minutos depois, Aké foi derrubado na área, e o árbitro assinalou pênalti, convertido com categoria por Morata, fechando a goleada da Velha Senhora.