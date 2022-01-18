Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Juventus goleia Sampdoria e avança às quartas de final da Copa da Itália

Time de Massimiliano Allegri bateu os adversários em Turim por 4 a 1, nesta terça-feira...
LanceNet

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 18:59

Após início inconstante na temporada, a Juventus começa a encontrar o caminho das vitórias e bateu a Sampdoria nas oitavas de final da Copa da Itália nesta terça-feira. Em Turim, a equipe de Massimiliano Allegri bateu os adversários por 4 a 1. Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata marcaram para a Velha Senhora, enquanto Conti diminuiu para os visitantes.
Melhor em campo, a Juventus pressionou nos minutos iniciais e chegou ao primeiro gol aos 25 minutos, em cobrança de falta rasteira de Cuadrado. A Velha Senhora seguiu melhor na partida e chegou a fazer o segundo três minutos depois, mas o VAR pegou uma irregularidade no gol de Morata.
Já a etapa final foi mais movimentada, e logo com sete minutos a Juventus ampliou o marcador. Após cobrança de escanteio, Arthur cruzou na cabeça de Rugani, que testou no canto do goleiro. Dez minutos depois, Conti diminuiu para Sampdoria após passe de Augello, mas a reação parou por ali.
Aos 22', a Sampdoria errou uma saída de bola dentro da área, e Dybala aproveitou e, sozinho, mandou para o fundo das redes. Dez minutos depois, Aké foi derrubado na área, e o árbitro assinalou pênalti, convertido com categoria por Morata, fechando a goleada da Velha Senhora.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados