Juventus goleia Ferencváros e se recupera na Liga dos Campeões

Crédito: Juventus goleia e se recupera na Champions - Divulgação Juventus

Precisando se recuperar após a derrota para o Barcelona, a Juventus garantiu uma vitória importante sobre o Ferencváros por 4 a 0, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Morata, duas vezes, e Dybala, também duas vezes, marcaram os gols da Velha Senhora. Com o resultado, a Juventus soma seis pontos no Grupo G da Liga do Campeões e cola no líder Barcelona, que lidera com nove pontos. O Ferencváros é o lanterna com apenas um ponto conquistado. As equipes voltam a se enfrentar na próxima rodada da Champions, no dia 24, terça-feira, às 17h, na Itália.

O JOGO A Juventus começou em um ritmo forte e abriu o placar logo aos sete minutos. Cuadrado foi lançado pela direita e cruzou rasteiro. Cristiano Ronaldo tentou uma letra, furou, e Morata pegou a sobra para marcar o primeiro da Velha Senhora. O Ferencváros tentava diminuir o placar, mas tinha dificuldade para criar jogadas claras para marcar. Os donos da casa arriscaram muitos de fora da área, mas não assustou o goleiro Szczesny até o fim do primeiro tempo.

As equipes voltaram para segunda etapa e a Juventus tratou de resolver rápido a partida. Ronaldo recebeu pela direita, tocou para McKennie na entrada da área, o norte-americano deixou para Morata. O atacante chutou no ângulo esquerdo de Dibusz e marcou o segundo da Juventus na partida. Era o quarto gol da Velha Senhora na Champions e o quarto de Morata.

O Ferencváros sentiu muito o gol e passou só a se defender. Pirlo promoveu a entrada de Dybala e o argentino tratou de deixar a marca dele na partida. Em bobeada da zaga, Blazic recuou para o goleiro Dibusz, que não conseguiu dominar e deixou a bola limpa para o atacante marcar o terceiro da Juve aos 27 do segundo tempo.

Logo depois, aos 35, o goleiro Dibusz falhou novamente. O arqueiro errou o passe na defesa e deu nos pés de Dybala. O argentino aproveitou e venceu o goleiro. Antes da bola entrar, Dvali tentou tirar e acabou empurrando para dentro do gol. A arbitragem assinalou gol contra.