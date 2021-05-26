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futebol

Juventus estuda troca de Cristiano Ronaldo por Paul Pogba

Equipe de Turim pretende fazer drásticas alterações no plantel e o salário do português é um dos problemas...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 10:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 10:40
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Planejando a próxima temporada, a Juventus está interessada em reformular o elenco. De acordo com o "Tuttosport", a Velha Senhora quer fazer uma troca entre Cristiano Ronaldo e Paul Pogba, do Manchester United.
Essa possível troca significaria a volta do craque português a Old Trafford, assim como do francês à Turim. Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da temporada pelos torcedores da Juventus. O português foi o artilheiro do Campeonato Italiano, com 29 gols marcados em 33 partidas.
Do outro lado, Pogba atuou em 41 partidas, marcou seis gols e deu nove assistências.

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