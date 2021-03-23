Juventus estabelece preço para saída de Cristiano Ronaldo, diz jornal

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Segundo o jornal espanhol 'Diario As', com sede em Madrid, a Juventus definiu o valor de 25 milhões de euros para a saída de Cristiano Ronaldo, visto que a equipe está com dificuldades para gerir o seu projeto e conciliar com o salário do jogador. O Real Madrid busca a volta de seu ídolo português.

Veja a tabela do ItalianoA Juventus enfrenta dificuldades para conciliar o seu projeto esportivo com o salário de 87 milhões por temporada de Cristiano Ronaldo. Em sua terceira temporada no clube italiano, o jogador português ainda não chegou perto de conseguir o título da Champions League, alvo máximo da Juve.

Desta forma, a Juventus busca vender o craque português para aliviar os seus cofres. Segundo o 'Diario As', a equipe italiana definiu o valor de 25 milhões de euros para a venda do jogador, que é alvo do Real Madrid.

Ainda assim, Fábio Paratici, diretor de futebol da Juventus, já falou que não pensa na saída de Cristiano Ronaldo no momento.

- Cristiano é o melhor jogador do Mundo e não o vamos deixar ir - disse Fábio Paratici, diretor de futebol da Juventus.

Capitão do Real Madrid e ex-companheiro de Cristiano Ronaldo na equipe espanhola, Sergio Ramos já havia falado sobre a saída do craque português do time merengue.