Juventus está próxima de anunciar contratação de Federico Chiesa

O atacante Federico Chiesa passa por exames médicos na Juventus após acertar sua ida por um empréstimo de duas temporadas. O italiano chega por 10 milhões de euros (R$ 66 milhões), mas a Velha Senhora terá opção de compra do jogador por cerca de 50 milhões de euros (R$ 330 milhões) em 2022.
Esta opção será obrigatória caso uma de três condições impostas no contrato seja atendida, como a Juventus chegar entre as quatro primeiras colocadas do Campeonato Italiano, a presença de Chiesa em 60% dos jogos ou que o atacante marque pelo menos 10 gols e dê 10 assistências em uma única temporada.
O negócio foi possível graças as saídas de Douglas Costa e De Sciglio por empréstimos, o que fez com que a Velha Senhora garantisse uma economia na folha salarial. Chiesa deve receber cerca de cinco milhões de euros por temporada (R$ 33 milhões) e a Fiorentina sonda Callejón para substituí-lo.