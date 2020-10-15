futebol

Juventus está em negociações avançadas por Alaba, do Bayern

Clube italiano pode adquirir lateral austríaco ainda nesta temporada, na janela de janeiro. Contrato do jogador termina no final da temporada e City também está interessado...

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 09:07

Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial
A Juventus está em negociações avançadas com os representantes de David Alaba. Apesar do vínculo do austríaco com o Bayern expirar ao final desta temporada, é possível que a Velha Senhora faça um acordo pelo jogador em janeiro por conta da boa relação entre os clubes no mercado, segundo a “SportMediaset”.O diretor de esporte bávaro, Hasan Salihamidzic, insiste que o clube tenta fazer tudo para manter o atleta na Alemanha e estender a permanência do camisa 27. E além da Juventus há outros times interessados, como o Manchester City, uma vez que Alaba já trabalhou com o técnico Pep Guardiola e o espanhol o queria como reforço na última janela.
Com contrato expirando em junho de 2021, o austríaco pode assinar um pré-contrato com outra equipe em janeiro para se transferir sem custos, apesar de ter que terminar a temporada com o Bayern. O austríaco recusou diversas ofertas de contrato oferecidas nos últimos meses e tende a arrumar uma nova casa.

