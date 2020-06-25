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futebol

Juventus entra na briga por Pierre-Emerick Aubameyang

Atacante termina seu contrato com o Arsenal em junho de 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2020 às 15:47

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 15:47

Crédito: AFP
A Juventus prepara uma oferta por Pierre-Emerick Aubameyang. De acordo com o "Le 10 Sport", a Velha Senhora quer contar com o atacante para a próxima temporada.
Aubameyang termina seu contrato com o Arsenal em em junho de 2021 e ainda não definiu seu futuro. O atacante também foi especulado no Barcelona, PSG, Manchester United e Real Madrid.
Na atual temporada, o franco-gabonês atuou em 34 partidas, marcou 20 gols e deu uma assistência.E MAIS:Tottenham e Barcelona estudam troca de Ndombélé por CoutinhoSevilla recebe Valladolid e busca vitória para se manter no G-4Ex-Palmeiras e Ceará, Serginho projeta retomada do Yamaga na J-League 2: 'Chance de buscar o acesso'Lukian quer grande ano do Jubilo Iwata e foca em artilharia da Liga J2Thomas Meunier é anunciado como reforço pelo Borussia DortmundTécnico do Manchester United elogia Matic no meio de campo do time E MAIS:

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