Juventus entra na briga por Pierre-Emerick Aubameyang

A Juventus prepara uma oferta por Pierre-Emerick Aubameyang. De acordo com o "Le 10 Sport", a Velha Senhora quer contar com o atacante para a próxima temporada.

Aubameyang termina seu contrato com o Arsenal em em junho de 2021 e ainda não definiu seu futuro. O atacante também foi especulado no Barcelona, PSG, Manchester United e Real Madrid.

Na atual temporada, o franco-gabonês atuou em 34 partidas, marcou 20 gols e deu uma assistência.E MAIS:Tottenham e Barcelona estudam troca de Ndombélé por CoutinhoSevilla recebe Valladolid e busca vitória para se manter no G-4Ex-Palmeiras e Ceará, Serginho projeta retomada do Yamaga na J-League 2: 'Chance de buscar o acesso'Lukian quer grande ano do Jubilo Iwata e foca em artilharia da Liga J2Thomas Meunier é anunciado como reforço pelo Borussia DortmundTécnico do Manchester United elogia Matic no meio de campo do time E MAIS: