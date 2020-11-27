Juventus encara Benevento pelo Campeonato Italiano

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Após garantir a classificação na Liga dos Campeões, a Juventus muda seu foco, neste sábado, para o Campeonato Italiano. A equipe de Turim viaja para encarar o Benevento, às 14h, no estádio Ciro Vigorito, pela nona rodada da Série A.

Na última terça-feira, a Juventus derrotou o Ferencvaros, da Hungria, por 2 a 1, de virada em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League. Com o resultado, a equipe de Turim garantiu com duas rodadas de antecipação a vaga nas oitavas de final da competição.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO ITALIANO

Desta maneira, o técnico Andrea Pirlo pode voltar suas atenções para Série A. Com quatro vitórias e quatro empates, a Juve ocupa a quarta posição na tabela de classificação da Série A com 16 pontos. O Milan lidera com 20 pontos.

Depois de subir da Segunda Divisão no ano passado, o Benevento luta para se manter na divisão de elite do futebol da Itália. A equipe soma 9 pontos e está em 13º lugar na tabela.

Sassuolo x Inter de Milão

Outro duelo de sábado no Campeonato Italiano coloca frente a frente os dois melhores ataques da competição. Sassuolo e Inter de Milão se enfrentam no próximo sábado, às 11h, no estádio Città del Tricolore, em jogo válido pela 9ª rodada da Serie A.