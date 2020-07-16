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Juventus empata com o Sassuolo, e chega ao terceiro jogo sem vitória

Em jogo imprevisível, com muitas emoções e com 43 finalizações ao todo, equipes somam somente um ponto na tabela de classificação...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 22:01

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 22:01

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
A Juventus vive o pior momento da temporada, às vésperas da reta final da Liga dos Campeões, onde precisará reverter um placar adverso contra o Lyon. Nesta quarta-feira, a Velha Senhora visitou o Sassuolo e as equipes empataram em 3 a 3. Foi o terceiro jogo consecutivo do time de Maurizio Sarri sem vitória.
+ VEJA A TABELA DA SERIE A
INÍCIO AVASSALADOR​O time de Cristiano Ronaldo até que começou bem a partida, e com 12 minutos já vencia por 2 a 0. Primeiro o aniversariante do dia, o lateral-direito brasileiro Danilo, que completa 29 anos nesta quarta, abriu o placar. Em jogada ensaiada, Pjanic bateu escanteio para a entrada da área e o ala bateu forte para fazer 1 a 0. O segundo gol foi do argentino Higuaín. Em mais uma linda assistência de Pjanic, o atacante invadiu a área e bateu na saída do goleiro.
A VIRADA​Após levar 2 a 0, parecia que a goleada da Juventus seria questão de tempo. No entanto, o Sassuolo foi para cima e conseguiu virar o jogo. Ainda no primeiro tempo, Duricic diminuiu após a defesa da Juve se atrapalhar e o atacante Caputo deixar para o camisa 10. O segundo foi de Berardi, aos seis minutos do segundo tempo, em linda cobrança de falta. O terceiro foi marcado por Caputo, que recebeu de Berardi na segunda trave e só escorou para o gol vazio.
EVITANDO O PIORCoube a mais um brasileiro a incumbência de evitar a derrota da Velha Senhora. Se no primeiro tempo o lateral-direito Danilo marcou após cobrança de escanteio, na etapa final foi a vez de Alex Sandro deixar o dele. Aos 19 minutos, após levantamento de Bentancur, o lateral-esquerdo subiu na primeira trave para dar números finais ao jogo.
OUTROS RESULTADOS DO DIA​- Roma 2 x 1 Hellas Verona- Lecce 1 x 3 Fiorentina- Udinese 0 x 0 Lazio

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