Juventus e Milan se enfrentam pela Copa da Itália no primeiro jogo do país após pandemia de coronavírus

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP

A bola vai voltar a rolar no País da Bota. Um dos países mais castigados pela pandemia do novo coronavírus, a Itália receberá o primeiro jogo de futebol nesta sexta-feira desde o dia 9 de março, quando o Sassuolo venceu o Brescia pelo Campeonato Italiano.

A partida em questão desta vez será um dos maiores clássicos do país, entre Juventus e Milan, pelo segundo jogo da semifinal da Copa da Itália. O jogo acontece no Allianz Stadium, casa da Juve, às 16h (de Brasília). A DAZN transmite a partida.

O primeiro jogo, realizado no dia 13 de fevereiro, terminou empatado em 1 a 1 no San Siro. Portanto, a Velha Senhora entra em campo com a vantagem do empate sem gols para se classificar à final. Caso o placar do primeiro jogo se repita, a partida irá direto para os pênaltis. O regulamento foi alterado nesta semana e tirou a prorrogação em caso de igualdade para diminuir o cansaço dos jogadores nesta volta depois de tanto tempo sem futebol.

EM BUSCA DA TRÍPLICE COROAA Juventus, que lidera o Campeonato Italiano, vai em busca da tríplice coroa na temporada. Com 63 pontos na Serie A, o clube tem um a mais que a Lazio, vice-líder. Na Liga dos Campeões, no entanto, a equipe de Sarri está em desvantagem nas oitavas de final, já que perdeu a partida de ida para o Lyon.

Para esta partida, o técnico da Juventus não terá à disposição o zagueiro Demiral, que se recupera de uma lesão no joelho, e também o atacante argentino Higuaín. Pjanic e Rabiot são dúvidas e devem ficar no banco.

- Temos a sorte de lutar por três títulos, que serão disputados separadamente: pode ser vantajoso nos concentrarmos melhor. Copa da Itália? O Milan sempre criou problemas para nós este ano, o resultado do primeiro jogo não nos garante nada, por isso será um jogo muito aberto - disse Sarri.

PELAS GLÓRIAS DE OUTRORAO Milan quer recuperar o protagonismo de anos anteriores e aposta na Copa da Itália como última oportunidade de título na temporada. 27 pontos atrás da Juventus no Campeonato Italiano, os Rossoneros não almejam mais o scudetto.

O técnico Stefano Pioli não terá o atacante Zlatan Ibrahimovic para o jogo, pois o sueco sofreu uma lesão na panturrilha e ainda não está recuperado. Além disso, o jogador também está suspenso para a partida. O brasileiro Léo Duarte, também lesionado, não joga. Théo Hernández e Samu Castillejo são outros que ficarão de fora. Quem deve ganhar vaga no time titular é Lucas Paquetá, que está surpreendendo positivamente nos treinos, segundo a mídia italiana.

- Começar a jogar novamente é a coisa mais importante, mas precisa ser feita com segurança. Isso é claro para todos, e em Milão sempre fomos cuidadosos e sempre adotamos as precauções necessárias e sempre fomos a favor do recomeço da temporada - disse Pioli.

PROVÁVEIS TIMESJuventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro; Bentancur, Matuidi e Ramsey; Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Dybala.