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futebol

Juventus e Lazio se enfrentam em duelo direto pelo G-4 do Italiano

Com 12 pontos, Velha Senhora tenta se aproximar do líder Milan, enquanto os adversários querem entrar na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 18:07

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 18:07

Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP
Em um duelo de dois times que brigam pela parte de cima da tabela, a Lazio recebe a Juventus, neste domingo (8), às 8h30 (horário de Brasília). A Velha Senhora quer se aproximar do líder Milan, enquanto os mandantes querem entrar no G-4.DUELO FORTEA Juventus ocupa a terceira colocação na tabela, enquanto a Lazio é o 11º. Apesar da distância de posições, a pontuação que difere ambas as equipes é de apenas dois pontos. Quem vencer deve terminar a rodada no G-4.
FALA, PROFESSOR- Com certeza será uma bela partida porque é um confronto sempre interessante. A Lazio é uma boa equipe e vem demonstrando isso nos últimos anos, então será um jogo difícil, mas também entusiasmante. Imaginamos a Lazio no seu clássico 3-5-2, com defesa compacta, se fechando bem, e levando perigo principalmente com os dois atacantes e Milinkovic-Savic. Precisamos ser atentos e ter poucos erros técnicos no meio de campo para não deixar que explorem os contra-ataques - disse Pirlo.
DESFALQUES IMPORTANTESAndrea Pirlo não poderá contar com Chiellini, que se lesionou durante o treino. Além dele, Alex Sandro, De Ligt e Ramsey seguem de fora. Pelo lado da Lazio, Immobile e Acerbi estão de volta.

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