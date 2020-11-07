Juventus e Lazio se enfrentam em duelo direto pelo G-4 do Italiano

Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP

Em um duelo de dois times que brigam pela parte de cima da tabela, a Lazio recebe a Juventus, neste domingo (8), às 8h30 (horário de Brasília). A Velha Senhora quer se aproximar do líder Milan, enquanto os mandantes querem entrar no G-4.DUELO FORTEA Juventus ocupa a terceira colocação na tabela, enquanto a Lazio é o 11º. Apesar da distância de posições, a pontuação que difere ambas as equipes é de apenas dois pontos. Quem vencer deve terminar a rodada no G-4.

FALA, PROFESSOR- Com certeza será uma bela partida porque é um confronto sempre interessante. A Lazio é uma boa equipe e vem demonstrando isso nos últimos anos, então será um jogo difícil, mas também entusiasmante. Imaginamos a Lazio no seu clássico 3-5-2, com defesa compacta, se fechando bem, e levando perigo principalmente com os dois atacantes e Milinkovic-Savic. Precisamos ser atentos e ter poucos erros técnicos no meio de campo para não deixar que explorem os contra-ataques - disse Pirlo.