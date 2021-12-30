Juventus e Inter querem adiamento da Supercopa por conta de decisão do governo italiano sobre pandemia

Previamente marcada para o dia 12 de janeiro, a Supercopa da Itália corre risco de ser adiada. De acordo com a imprensa italiana, os clubes querem a mudança na data após a decisão do governo local de reduzir o público nos estádios de 75% para 50%, por conta do aumento das taxas da covid-19 no país.

+ João de Deus, auxiliar de Jorge Jesus, teve papel chave na má relação do Mister com o elenco do Benfica No último dia 29 de dezembro, a Itália registrou o maio número de casos de covid-19 desde o início da pandemia (98.142). A Supercopa da Itália, assim como a do Brasil, ocorre entre o vencedor do campeonato nacional contra o vencedor da copa no país.

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A Internazionale, campeã do último Campeonato Italiano, e a Juventus, campeã da última Copa da Itália, querem que o jogo seja disputado no final da temporada europeia, em junho. O motivo maior seria a perda de receita de bilheteria. A decisão da federação italiana deve ser tomada nos próximos dias.