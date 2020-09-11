Juventus e Inter de Milão esbarram em alto salário de Marcelo

Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, foi sondado por Juventus e Inter de Milão nesta janela de transferências, segundo o jornal “As”. No entanto, os dois clubes esbarraram no salário do jogador brasileiro que gira em torno de oito milhões de euros (R$ 50 milhões) líquidos, o que é incompatível para a realidade de ambas as equipes italianas.Apesar de ainda ter dois anos de contrato com a equipe merengue, Marcelo esteve disposto a ouvir os dois clubes, pois a tendência é que ele passe mais tempo como suplente de Mendy nesta temporada. O francês é uma aposta do técnico Zidane e o ímpeto físico e a idade jogam contra o brasileiro neste momento.