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futebol

Juventus e Inter de Milão esbarram em alto salário de Marcelo

Lateral esquerdo aceitou receber sondagem, ao contrário dos últimos anos, mas equipes italianas não devem se movimentar por brasileiro nesta janela de transferências...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 10:23

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 10:23
Crédito: AFP
Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, foi sondado por Juventus e Inter de Milão nesta janela de transferências, segundo o jornal “As”. No entanto, os dois clubes esbarraram no salário do jogador brasileiro que gira em torno de oito milhões de euros (R$ 50 milhões) líquidos, o que é incompatível para a realidade de ambas as equipes italianas.Apesar de ainda ter dois anos de contrato com a equipe merengue, Marcelo esteve disposto a ouvir os dois clubes, pois a tendência é que ele passe mais tempo como suplente de Mendy nesta temporada. O francês é uma aposta do técnico Zidane e o ímpeto físico e a idade jogam contra o brasileiro neste momento.
Ao lado de Sergio Ramos, o camisa 12 é o atleta com mais títulos com a camisa do Real Madrid no elenco, com 22 taças levantadas. A princípio, o lateral esquerdo irá permanecer mais uma temporada no gigante espanhol, mas aos 32 anos já visualiza outras possibilidades para o futuro de sua carreira.

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